Bu sabah acı haberler peş peşe geldi

VAN'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 6 ÖLÜ

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Van-Özalp Karayolunun 15’inci kilometresinde bulunan Yalınağaç mevkiinde meydana geldi. Özalp yönden gelen 65 ET 593 plakalı otomabil ile karşı yönden gelen 34 YC 3581 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine ambulansla Van’a sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'DA KATLİAM GİBİ KAZA: 7 ÖLÜ

Bursa’nın Kestel ile İnegöl ilçeleri arasındaki Babasultan Mevkii’nde işçileri taşıyan servis aracı ile hafif ticari araç saat 07.00 sıralarında çarpıştı.

Ticari aracın sürücüsünün uyuduğunun iddia edildiği kazanın ardından ay çiçeği tarlasına savrulan hafif ticari araçta bulunan 1’i çocuk, 2 si kadın toplam 7 kişi öldü. Bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüsünde ise 10’dan fazla işçi ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden ailenin bayram ziyareti için gittikleri Tokat'tan Gebze'ye döndükleri öğrenildi.

AĞRI'DA OTOMOBİL EVİN GARAJINA ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında da biri çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Van'dan Erzurum yönüne giden Mesut Gözcü yönetimindeki 06 DM 8729 plakalı otomobil, Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde bir evin garajına çarptı.

Kazada Talha Gözcü (2), Neslihan Gözcü (28), Medine Çelik (46) hayatını kaybetti. Sürücü Mesut Gözcü (29), Mazlum Gözcü (15), Berat Gözcü (4) ve Yasin Çelik (17) ise yaralandı.

Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.