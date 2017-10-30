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    Van'da eylem ve etkinlik yasağı

    VAN (AA)
    30.10.2017 - 20:08 | Son Güncelleme:

    Van'da basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandığı bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, bu kararla il sınırları içerisinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı kaydedildi. 

    Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda yine 31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır." 

    Etiketler: Van , Van Valiliği , eylem yasağı
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