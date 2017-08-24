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    Van'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    AA
    24 Ağustos 2017 - 22:38Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 22:38

    Van'ın Gürpınar ilçesinde hava destekli düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

    Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Gürpınar ilçesi Faraşin Bölgesi Çalyan Yaylası'na, 24.08.2017 günü PKK/KCK bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu bir grup teröristin geldiği tespiti yapılmıştır.

    İl Jandarma Komutanlığımızca bölgede yapılan hava destekli operasyon neticesinde, 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz terörle mücadele, kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

    Etiketler: pkk , van , gürpınar
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