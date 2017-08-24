Van'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Gürpınar ilçesi Faraşin Bölgesi Çalyan Yaylası'na, 24.08.2017 günü PKK/KCK bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu bir grup teröristin geldiği tespiti yapılmıştır.

İl Jandarma Komutanlığımızca bölgede yapılan hava destekli operasyon neticesinde, 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz terörle mücadele, kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.