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Van’da 16 ruhsatsız rezidans ve apart kapatıldı

İHA
06.11.2017 - 13:56 | Son Güncelleme:

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki 16 ruhsatsız rezidans ve apart daireyi mühürledi.

İçişleri Bakanlığının günübirlik kiralanan yerlerle ilgili genelgesi ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve emniyet güçlerinin de katılımıyla kent genelinde rezidans ve günübirlik kiralık apart daire denetimi yaptı. Daha önce uyarılmasına rağmen eksiklerini tamamlamayan 16 rezidans ve apart daire, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaçak rezidans ve apart dairelerin kötü niyetli insanlar tarafından rahatça kiralanabildiğini belirten Zabıta Daire Başkanı Halis Barut, ruhsatsız çalıştırılan mekanlara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Barut, “Otel gibi çalıştırılan kaçak rezidans veya günübirlik apart daireler, büyük bir güvenlik zaafiyeti oluşturuyor. Kişilerce hiçbir kayıt yaptırılmadan kiralanan bu daireler, emniyet birimlerinin denetim imkanını ortadan kaldırıyor.

Bu nedenle daha önce yaptığımız denetimlerde 24 rezidans ve apart daire hakkında yasal işlem gerçekleştirerek gerekli belgeleri almaları için 15 günlük bir süre tanımıştık. Tüm uyarılara rağmen eksiklerini tamamlamayan rezidans ve apart daireleri mühürledik. Denetimlerimiz sürekli devam edecek” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelindeki tüm valiliklere gönderilen genelge ile birlikte günlük kiralık ev sektörünün kayıt altına alınıp, vergi usul kanununa göre hareket etmeleri ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yasaya göre günübirlik kiralanan dairelerin belediyelerden, rezidans olarak hizmet verecek binaların ise Kültür ve Turizm Bakanlığından ruhsat almaları gerekiyor. Bunun dışında kalanlar ise illegal yani yasadışı sayılıyor.

Etiketler: Van
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