Van’a yeni milli eğitim müdürü

Van Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin’in Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği’ne atamasının ardından yerine atanan Muratpaşa Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, görevine başladı. Hasan Tevke’ye görevini devreden Kıyasettin Kırekin, Tevke’ye başarılar diledi.

5 yıl boyunca Van İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığını belirten Kırekin, “Gönlümüz ve yüreğimiz sizinle beraber olacak. İlimize hizmet edecek olmanız bizi memnun ediyor. Yeni görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

Van İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Hasan Tevke ise, Kıyasettin Kırekin’e Van’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde bu ile hizmet etmeye gayret göstereceklerini belirten Tevke, çalışmanın ve başarmanın bir ekip işi olduğunu, hep birlikte bu ile hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.