Van’a 9.5 ayda 388 bin İranlı turist geldi

Son yıllarda İranlı turistlerin tatil için Van’ı tercih etmesi kente büyük canlılık katıyor. Yılın ilk 9.5 ayında 388 bin 161 İranlı Van’a geldi. Özellikle konserlerin yoğun olduğu eylül ayı ile nevruz tatili ve hafta sonlarında Van’a gelen İranlılar, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Van’a 70 kilometre uzaklıkta bulunan Saray İlçesi’ndeki Kapıköy’de tam donanımlı gümrük kompleksi binalarının inşaat çalışmaları ise sürüyor. Gümrük kapısı kompleksinin bitmesiyle birlikte bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Gümrük kapısı binalarının hizmete girmesiyle birlikte, gümrük işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi için kontrollerde x-ray araç tarama sistemi kullanılacak. Ayrıca gümrük kapısında arama hangarı, kaçak eşya ambarı, yolcular için bagaj, yolcu salonu ve sosyal donatı alanları yer alacak.

VAN’I ÇOK SEVİYORUZ

Türkiye’ye giriş yapan İranlı turistler, Van’ın çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Her yıl 3-4 kez Van’a geldiklerini anlatan İranlı turistler, "Burada alışveriş yapıyoruz. Bol bol eğleniyoruz. Van bizim için çok güzel bir şehir. Van’ı çok seviyoruz ve hep gelmeye de devam edeceğiz.Gümrük kapısındaki alt yapı çalışanları biterse, girişler daha hızlı olurÿve daha çok kişi giriş yapar. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştular.

Turistleri taşıyan araç sürücüleri ise, Van ekonomisinin İranlı turistler sayesinde ayakta kaldığını belirterek," Bu durumdan çok memnunuz. Buradaki gümrük binalarının tamamlanmasıyla birlikte İranlı turist sayısı daha da artacaktır. Bundan herkes faydalanacak. Van’ın en büyük ekonomik kazancı da buradan geliyor. Bizler çok mutluyuz. İranlı kardeşlerimizi daha çok bekliyoruz. Bu yıl beklenenin üzerinde turist geldi. Bu da bizi memnun etti" dedi.