Van Persie’nin maaşını FIFA mı ödeyecek?

FENERBAHÇE’nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie’nin 2018 Dünya Kupası eleme grup maçında Fransa ile yaptığı maçta sakatlandı ve uzun süre

sahalardan uzak kalacak. Yıllık 4.9 milyon Euro’luk ücreti ile Türkiye’nin en çok kazanan oyuncusu konumunda olan Robin van Persie’nin maaşını ise FIFA’nın ödemesi gündemde.

FIFA, futbolcuların sakatlıkları nedeniyle kulüpleri tazmin etmek için oluşturulan Kulüpleri Koruma Programı’nı onayladı.

Eğer bir futbolcu, A Milli Takım kampında ya da maçta sakatlanırsa, çeşitli kapsam sınır ve şartları içinde, futboldan uzak kaldığı geçici süre için ücreti kulübüne ödeniyor.

FIFA tarafından maddi ödeme yapılacak maçlar, FIFA uluslararası maç takvimi dahilinde oynanan maçlarda ve FIFA Futbolcu statüleri ve transferleri talimatında belirtilen serbest bırakılma dönemlerini içeriyor.