Van minut in Israel

10 gündür yazmıyorum...

Bu 10 günde bin tane şey olmuş.

Öyle bir memleket ki, bir gidip gelseniz, memlekete zenci Cumhurbaşkanı gelmiş, Türkiye Lost adası gibi kaybolmuş, Fenerbahçe iyi futbol oynuyor olabilir.

Öyle bir memleket ki, 10 gün bırakmaya gelmiyor.

Mesela bu 10 günde Türkiye, Euro 2016’da ikinci oldu.

Yazmıştım demeyi severim, buyrun yazmıştım.

http://www.hurriyet.com.tr/spor/yazarlar/13415877.asp

Türkiye, Örovizyon’da da ikinci oldu.

Bunu da yazmıştım demek isterim, fakat yazmamışım.

Fakat bu 10 günlük iznimde TV’de bir film seyrettim.

Müthişti....

Böyle komandolar gemilere atlıyor, elinde sopa olan insanlara füze atıyorlar, yaralılara kelepçe takıyorlar falan...

Herşey 1 dakikada oluyor...

Filmdeki limanın ismi de ya Aşdod ya da Arschloch gibi birşey...

Fakat filmin ismini unuttum.

Rambo değil. Onu seyrettim.

Platoon değil. Onu da seyretmiştim.

Apocalypse Now da değil. Onu da biliyorum.

Ya hani Murat Saraçoğlu yönetmişti.

Sarp Apak, Demet Akbağ falan oynamıştı..

Aha, buldum.

O... çocukları.