Bir sezonda en fazla karşı karşıya gelme oskarına aday iki takım bu sefer de İstanbul’da buluştu.

İlk lig maçını deplasmanda 3-2 kazanan Beşiktaş, kupa gruplarında kendi evinde 3-0 kazandıktan sonra yine kupa çeyrek finalinde hafta içinde bu sefer de 2-0 kazanmasını bildi.

Bu akşam oynadıktan sonra Çarşamba günü yeniden karşı karşıya gelecekler. Kabak tadı yani.

Kesin olan bir şey varsa Beşiktaşlı futbolcular bu sene tatile Antalya’ya gitmez.

Geride kalan üç maçı da kazanan Beşiktaş bu maçın kesin favorisi. Sivas, Fener ve Ankara’nın puan kaybettiği haftada taraftar umutla stada gelmiş. Umut, bu sene Beşiktaş taraftarının ekmeği.

Bobo, Holosko sahada yok. Genelde derbilerde bu taktiği deneyen DENİZLİ, taktik o maçlarda tutmayınca burada denemiş. Gerçekten tuhaf.

İlk yarı boyunca Antalya iyi top yapıyor. Varlık içinde yokluk çeken Beşiktaş ise ileride çoğalamıyor. Sahada olmayanlar dışında olanlar da iyi oynamıyor. Cisse kötü, Yusuf fazla topla buluşamıyor, Serdar Özkan ortalarda yok.

Topa daha fazla hakim gibi gözüken Beşiktaş topu ileri götürebilse bile ceza sahasında çoğalamıyor.

H.Deniz Çekin yazıyor

Taraftar homurdanmaya başlıyor. Dijehua’nın direkten dönen topu gol olsa gürültü kopacak.

Ama tam o sıralarda Tello’nun füzesi geliyor. Uzun menzilli ve güdümlü. Maç Filistin topraklarında oynansa, İsrail, füze saldırısı var zannedip karşılık verirdi. Futbol topundan ziyade gülle gibi sarsıyor Antalya kalesini.

İkinci yarıya Holosko’yla başlayan Beşiktaş’ın ileride daha iyi çoğalacağını düşünüyoruz. Öyle de oluyor.

Antalya da oyuna asılınca seyir zevki olan bir maç oluyor. Her iki takımda kontra bulduğu toplarda etkili oluyor. 67. dakikada Dijehua biraz daha becerikli olsa ya da bencil olmasa Antalya beraberliği sağlayabilir.

Sonrasında karşılıklı ataklar. Beşiktaş’ın bulduğu pozisyonlar, konuk ekibin beraberlik isteğiyle savunmasında açık vermesinden kaynaklanıyor.

75. dakikada Bobo oyuna giriyor. Geçen hafta içinde bu takıma iki gol attığı düşünülürse oyuna niye bu kadar geç girdiğini anlamak zor.

Antalya bastırdıkça, gole de yaklaşıyor. Beşiktaş ikinci golü bulamadığı için gardları da düşmüyor. Ama olmayınca olmuyor.

Özellikle Bobo ve Tello’nun kaçırdıklarını düşünürsek Beşiktaş farklı da kazanabilirdi diyebiliriz. Ancak Antalya yenilgiyi hiç hak etmedi. En inanılmazı da bu maçın tek golle bitmiş olması.

Şifo Mehmet takımını iyi motive etmiş. Bu takım bu oyunu her maçta oynarsa küme düşme endişesi olmaz. Şifo da seneye Beşiktaş’a gelir. Malum Beşiktaş sırayla teknik direktör harcıyor. Bir eski Beşiktaşlı, bir ünlü yerli ya da yabancı. Sıra eski futbolcuda.