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    Van Gölü’nde dalgaya kapılan teknedekileri jandarma kurtardı

    Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
    02.10.2017 - 12:11 | Son Güncelleme:

    VAN Gölü’ndeki Adır Adası’na gezmeye giden ve dönüşte dalgalara kapılarak zor anlar yaşayan teknedeki yolcuları,bölgeye giden jandarma ekipleri kurtardı.

     

    Dün akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Adır Adası açıklarında ’Semiramis N’ adlı teknenin 30-40 yolcusuyla birlikte dalgalı gölde zor durumda olduğu ihbarını aldı. Bölgeye hareket eden Erciş İlçe Jandarma Komutanlığında görevli ’Bot Timi’ olaya müdahale ederek teknedekilerini sağlıklı bir şekilde kıyıya ulaşmalarını sağladı.

    Teknede yapılan incelemelerde teknenin elverişlik belgesinin süresinin ’30 Haziran 2016’ tarihinde bittiği tespit edildi. Daha sonra ’Semiramis N’ adlı tekne ile ilgili tutanak tutularak Tatvan Liman Başkanlığına gönderildi.

     

    Etiketler: van Gölü , adır adası , kurtarma operasyonu
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