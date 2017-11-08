Van Gogh tablosunda çekirge bulundu

ABD'nin Kansas eyaletinde yer alan Nelson-Atkins Sanat Müzesi'ndeki uzmanlar tarafından keşfedilen çekirgenin karın ve göğüs kafesi ise kayıp durumda.

128 yaşındaki "Zeytin Ağaçları" isimli tablonun kataloglanması sırasında gerçekleşen keşif ise ünlü ressamın açık havada resim yapmayı sevmesi ile açıklanıyor.

Müze müdürü Julián Zugazagoitia, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Van Gogh doğa ile iç içe çalışırdı. Ve biliyoruz ki, bu sırada rüzgar, toz, sinekler ve çekirgelerle de uğraşırdı" dedi. Mary Schafer isimli müze çalışanı tarafından büyüteçle inceleme yapılırken keşfedilen çekirge ise ilk anda bir yaprak sanılmış.

Van Gogh, 1885 yılında erkek kardeşi Theo'ya yazdığı bir mektupta, açık havada resim yapmanın zorluklarından şöyle bahsediyor:

"Resmetmek istediğin yerde tabloyu yapmak, başına şunların gelebileceği anlamına geliyor. Herhalde sana göndereceğim 4 tabloyu yaparken yüzlerce sinek toplanmış olmalı… Toz toprağı saymıyorum bile."

Kansas Üniversitesi'nden paleontolojist Michael Engel, resimde çırpınma izi olmaması nedeniyle, çekirgenin tabloya yapışmadan önce ölmüş olabileceğini açıkladı. Hollandalı ressam, Zeytin Ağaçları tablosunu tamamlamasından bir yıl sonra intihar etmişti.