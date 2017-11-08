Van Gogh tablosunda 118 yıllık çekirge

Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un yüzyılı aşkın bir süre önce yaptığı yağlıboya tablodan çekirge çıktı. ABD’nin Kansas eyaletindeki Nelson-Atkins Sanat Müzesi yetkililerinden Mary Schafer, ‘Zeytin Ağaçları’ adlı tabloya büyüteçle bakınca, boyanın altında bir çekirge olduğunu fark etti. Uzmanlar durumu Van Gogh’un açık havada resim yapma alışkanlığıyla bağdaştırıyor. Müze müdürü Julian Zugazagoitia, yaptığı açıklamada, “Van Gogh doğa ile iç içe çalışırdı. Ve biliyoruz ki, bu sırada rüzgar, toz, sinekler ve çekirgelerle de uğraşırdı” dedi. Çekirgeyi inceleyen Kansas Üniversitesi’nden paleontolojist Michael Engel ise resimde çırpınma nedeniyle bir renk bulaşması olmadığı için çekirgenin tabloya konmadan önce ölmüş olabileceğini söyledi. Ünlü ressam, ‘Zeytin Ağaçları’ tablosunu tamamladığı 1889 yılından bir yıl sonra intihar etti.