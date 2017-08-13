Van Eski Milletvekili Bayram evinde gözaltına alındı

Van’ın 1995’te ANAP, 1999’da ise Fazilet Partisi’nden Milletvekililğini yapan Mustafa Bayram, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün akşam saatlerinde evinde gözaltına alındı. Bayram’ın bulundurulması yasak silah suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasını bulunduğu ve bu gerekçe ile gözaltına alındığı belirtilirken, evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet sahte plaka ele geçirildiği belirtildi. Bayram’ın Emniyet Müdrlüğü’ndeki sorgusu sürüyor.