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    Van Eski Milletvekili Bayram evinde gözaltına alındı

    VAN, (DHA)
    13 Ağustos 2017 - 23:01Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 23:02

    VAN eski Milletvekili Mustafa Bayram, kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası nedeniyle Van’ın merkez Edremit İlçesi’ndeki evinde gözaltına alındı.

    Van’ın 1995’te ANAP, 1999’da ise Fazilet Partisi’nden Milletvekililğini yapan Mustafa Bayram, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün akşam saatlerinde evinde gözaltına alındı. Bayram’ın bulundurulması yasak silah suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasını bulunduğu ve bu gerekçe ile gözaltına alındığı belirtilirken, evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet sahte plaka ele geçirildiği belirtildi. Bayram’ın Emniyet Müdrlüğü’ndeki sorgusu sürüyor.

    Etiketler: van , mustafa bayram , ANAP
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