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    Valizden şüphelenen polis Rus kadını kaçmak üzereyken yakaladı

    ARTVİN (AA)
    15.09.2017 - 11:43 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 12:15

    Artvin'in Hopa ilçesinde, valize gizlenerek Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçmeye çalışan Rusya uyruklu kadın yakalandı. Genç kadın hakkında karıştığı trafik kazası nedeniyle Antalya Kemer Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konulduğu anlaşıldı.

    Güvenlik güçleri, yaya olarak Gürcistan'a geçmek için Sarp Sınır Kapısı'na gelen Gürcistan uyruklu D.S'nin (46) taşıdığı valizin büyük ve ağır olmasından şüphelendi.

    Ekipler, gümrükteki polis noktasında pasaport işlemlerini tamamlayan D.S'yi bir süre takip etti. D.S'yi durdurarak arama yapan ekipler, sürükleyerek götürmeye çalıştığı valizde cenin pozisyonunda kadın buldu.


    Kadının, karıştığı trafik kazası nedeniyle Antalya Kemer Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Rusya uyruklu Angelina Samusenko (27) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan D.S'nin işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği, gözaltındaki Samusenko'ya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Etiketler: Valiz , Rus , Sınır , ANTALYA , Artvin
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