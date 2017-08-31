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    Valizdeki sır

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    31.08.2017 - 08:50 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 09:02

    Conrad Otel'de Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'le ilgili soruşturmada, ABD'den dönerek otele yerleşen Aker'in, otele yerleştikten sonra valizini annesine ait eve gönderdiği ortaya çıktı. Valizde cinayetin izi aranacak.

    Cinayet ve intiharın ardından 1130 numaralı odada araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, ABD dönüşü otel odasına yerleşen Filiz Aker'in giyim ve kişisel bakım eşyalarının odada olmasına rağmen, bu eşyaların getirildiğini değerlendirdiği valizin odada olmadığını farketti. Valizle ilgili yürütülen çalışmada, otel görevlileri ve Aker'in yakınları ile görüşüldü.

    Valizdeki sırEkipler yaptıkları araştırmada, valizin otele yerleştikten sonra Aker tarafından annesine ait eve gönderildiğini belirledi. Polis, valizin içinde herhangi bir şey olup olmadığını inceleyecek. Valizde, tutulan günlük ya da kitap olup olmadığına bakılarak, cinayetin izleri aranacak.

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    Etiketler: Filiz Aker , şaşmaz cinayet , vatan şaşmaz cinayeti , valiz
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