Valilikten yazlık uyarısı: Evinizde yiyecek içecek bırakmayın

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:



"Ülkemizde son zamanlarda yaşanan bazı terör olaylarında, bölücü terör örgütü üyelerinin yaşam malzemelerini yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullanılan evlerden temin ettikleri anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın güvenlikleri açısından; yayla evleri ile yerleşim yerlerinden uzak yazlık olarak kullanılan evlerde, gıda, yiyecek, içecek türünden hiçbir yaşam malzemesi bırakmaması ve vatandaşlarımızın konu ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alarak, dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir."





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