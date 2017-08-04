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    Valilik'ten 'asker uğurlama' talimatı

    Enver ALAS - İstanbul / DHA
    04 Ağustos 2017 - 18:21Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 18:43

    İstanbul Valiliği, asker uğurlamalarında kuralları ihlal edenlere yasal müeyyideler uygulanacağını duyurdu.

    Valilik tarafından 39 ilçe ve kolluk kuvetlerine asker uğurlama törenleri ile talimat gönderildi. Talimatta şu ifadeler yer alıyor; "Kutsal bir Vatan görevi olan askerlik hizmeti nedeniyle uğurlamaların yapılması geleneklerimizde önemli bir yer tutmaktadır.

    Ancak, son günlerde bu güzel geleneğimizin ruhuna uymayan, trafik düzenini aksatan, vatandaşımızın genel güvenliğini ve asayişi tehlikeye düşürücü davranışlarla karşılaşılmaktadır.

    Asker uğurlama geleneğini istismar ve kuralları ihlal eden bu tür davranışlara müsaade edilmemesi, aykırı davranışta bulunanlar hakkında yasal müeyyidelerin uygulanması ve konunun sıralı amirlerce hassasiyetle takip edilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

     

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    Etiketler: asker uğurlama , istanbul valiliği , genelge
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