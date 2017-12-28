Valilik önünde hareketli anlar: Pompalı alarmı

Çorum’da elinde pompalı tüfekle otomobilden inen bir kişi korku ve paniğe neden oldu.

Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan Valilik binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin elinde pompalı tüfekle otomobilden indiğini gördü. Polislerin geldiğini gören şahıs Valilik binasının bulunduğu alana koşmaya başladı. İsminin S.Y. olduğu öğrenilen şahıs elindeki tüfekle Valiliğe doğru koşmaya başlaması üzerine polis ekipleri telsizden anons geçerek bölgeye çok sayıda takviye ekip istedi. ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Takviye ekiplerinde gelmesiyle birlikte Valilik binasının ön tarafında bulunan bahçede yakalanan S.Y. adlı şahıs etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs polis otosuna bindirilerek sorgulanmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. SON 24 SAATTE YAŞANANLAR