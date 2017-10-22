Valilik cam iÅŸÃ§ilerinin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ yasakladÄ±

Ä°ÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan 90 iÅŸÃ§inin yanÄ± sÄ±ra aileleri ve kendilerine destek verenlerle birlikte yaklaÅŸÄ±k 120 kiÅŸinin bugÃ¼n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸle akÅŸam saatlerinde BÃ¼yÃ¼kkarÄ±ÅŸtÄ±ran Beldesiâ€™ne kadar gelindi. KÄ±rklareli ValiliÄŸi grubun BÃ¼yÃ¼kkarÄ±ÅŸtÄ±ranâ€™da bulunan bir akaryakÄ±t istasyonuna geldiÄŸi sÄ±rada yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe yasak getirdi. Bunun Ã¼zerine iÅŸÃ§ilerin beklediÄŸi istasyonda TOMAâ€™larla hazÄ±r bekleyen jandarma ve polis Ã§evik kuvvet polis ekiplerine Robokop kÄ±yafeti giydirildi.

CHP TekirdaÄŸ Milletvekili Emre KÃ¶prÃ¼lÃ¼, CHP KÄ±rklareli Milletvekili Turabi Kayan, istasyonda bekleyen LÃ¼leburgaz KaymakamÄ± Mustafa OÄŸuz, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Erkin Adalar, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Kadir OÄŸuz ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±. Milletvekilleri KÃ¶prÃ¼lÃ¼ ve Kayan buradaki iÅŸÃ§ilerin Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak olan iÅŸverenle gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin sonuna kadar grubun burada kalmasÄ±nÄ± istedi. Kaymakam Mustafa OÄŸuz, KÄ±rklareli Valisi Orhan Ã‡iftÃ§iâ€™yi arayarak durumu bildirdi. 90 iÅŸÃ§inin Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar benzin istasyonunda kalmasÄ±na onay verildi.

CHP TekirdaÄŸ Milletvekili Emre KÃ¶prÃ¼lÃ¼, iÅŸÃ§ilerin haklarÄ±nÄ± demokratik olarak yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Bu mÃ¼cadelesinin ne kadar doÄŸru olduÄŸu herkes tarafÄ±ndan biliniyor.TÃ¼rkiyeâ€™de bir kamuoyu oluÅŸtu. Bu kamuoyunda ÅžiÅŸe ve Camâ€™da Ã§alÄ±ÅŸan 90 iÅŸÃ§inin maÄŸdur edildiÄŸidir. Biz bu maÄŸduriyetin yanÄ±ndayÄ±z. AÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶yleyelim, tÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™de sizin mÃ¼cadelenizin haklÄ± olduÄŸunuz noktasÄ±nda bir fikir birliÄŸine sahip. Bizlerde el verdiÄŸince sizlerin yanÄ±nÄ±zda olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Åžunu sÃ¶yleyeceÄŸim. Ã–ncelikle olarak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar buradasÄ±nÄ±z arkadaÅŸlar. MÃ¼cadelenizde bu kararÄ±n alÄ±nmasÄ±nda Vali Bey, Kaymakam Beye, emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼ze ve jandarma komutanÄ±mÄ±za Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum" dedi.

Daha sonra iÅŸÃ§iler kendilerine daÄŸÄ±tÄ±lan yemekleri milletvekilleri ile birlikte yedi. Ä°ÅŸÃ§iler, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe ara verdiklerini ve Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar bekleyip, geliÅŸmeleri takip edeceklerini sÃ¶yledi.

Â

Â