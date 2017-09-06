Valilik binasında cinayet

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı DSİ kavşağı yanında yapımı devam eden Adıyaman Valiliği binası inşaatında bir kişi silahla göğsünden vuruldu. Taşeron işçilerden sorumlu Muş nüfusuna kayıtlı Aytaç Toplayıcı (41) inşaatın yanında bulunan konteyner içerisinde görevli bir kişi tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahsın burada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şahsın göğsünden tek kurşun ile vurulduğu öğrenilirken, olay yerinde görevli bir kişinin olay yerindeki kanı temizlediği ifade edildi. Olay yerinde bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazının da söküldüğü öğrenildi. Ayrıca polise yapılan ilk ihbarda konunun ‘düşme’ olarak bildirildiği öne sürüldü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, cinayet şüphelisi olarak ifadelerine başvurulmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Olayla alakalı olduğu düşünülen F.M. adlı firari şahsın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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