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    Valilik açıklama yapmıştı... Tünelde yine silah sıktılar

    Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA)
    05 Ağustos 2017 - 12:47Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 13:16

    SULTANBEYLİ’de konvoyla geldikleri bir alt geçitte asker uğurlayanlar ellerindeki silahlarla tünelde etrafa ateş açtı. Yolu kapatarak ortalığı birbirine katan asker uğurlamasındaki o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Olay, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki bir tünelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, askere giden arkadaşını uğurlamak isteyen gençler, akşam saatlerinde konvoy halinde bulvar üzerindeki tünele geldi. Burada ulaşıma kapatan konvoydakiler bir süre bu şekilde eğlendi. Konvoydaki bazı gençler ise araçlarının kornasına bastı. Uğurlama sürdüğü sırada bazı gençler, ellerindeki silahla defalarca ateş açtı. Bir süre daha ateş açan gençler ardından araçlarına binerek alt geçitten ayrıldı.

    Valilik açıklama yapmıştı... Tünelde yine silah sıktılar

    Etiketler: silah , tünel , sultanbeyli , asker uğurlama
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