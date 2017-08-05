Valilik açıklama yapmıştı... Tünelde yine silah sıktılar

Olay, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki bir tünelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, askere giden arkadaşını uğurlamak isteyen gençler, akşam saatlerinde konvoy halinde bulvar üzerindeki tünele geldi. Burada ulaşıma kapatan konvoydakiler bir süre bu şekilde eğlendi. Konvoydaki bazı gençler ise araçlarının kornasına bastı. Uğurlama sürdüğü sırada bazı gençler, ellerindeki silahla defalarca ateş açtı. Bir süre daha ateş açan gençler ardından araçlarına binerek alt geçitten ayrıldı.