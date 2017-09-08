Vali'den şok sözler: Şoförün çocuğa sarktığını görüyoruz

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Öğretmenevi’nde milli eğitim, emniyet ve jandarma personeli ile muhtarların da katılımıyla düzenlenen ‘Eğitim Ortamları İl Güvenlik’ toplantısında konuştu.

Çocukların güvenli bir şekilde eğitim kurumlarına taşınması gerektiğini söyleyen Vali Çınar, şöyle dedi: “Çocuklarımızın özellikle servis taşımacılığını güvenli bir şekilde sağlamalıyız. Geçtiğimiz günlerde haberlere yansıdı. Servis firmaları birbirini vuruyor. Bu çok acı bir şey. Bunlardan ne beklersiniz, bunlardan ne hayır gelir, bunlara nasıl güvenilir? Çocuklarınızı o şoförlere teslim edeceksiniz. Biz yöneticiler; köylerimizin ve belediyelerimizin nezdinde, polisimiz, jandarmamız ile hepimizin müşterek sorunu bu.”

'Çok kötü şeyler duyuyoruz'

Şoförlerin güvenilir adam olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirten Vali, şöyle devam etti: “Şoförlerin güvenilir adamlar olması lazım, araştırılması lazım. Geçmişinde bir şey var mı yok mu? Sadece bununla da yetinmemek lazım. Köylerde veya mahallesinde bilinen bir aksiliği varsa, asabiyse, küfürbaz ise. Araçta sigara içiyor mu, içmiyor mu? Arabayı sürerken telefonla konuşuyor mu konuşmuyor mu? Şoförün emniyet kemerini bağlaması bile çocuklar için bir modeldir. Bunları bizim şoförün yaşadığı mahalle ve çevreden araştırmamız lazım. Çok kötü şeyler de duyuyoruz, görüyoruz. Bir ortaokul, lise çocuğuna şoförün sarktığını görüyoruz. Sapıklık görüyoruz. Bunların bir çoğu gizli kalabiliyor. Şoför; edepli, ahlaklı ve disiplinli olacak. Bununla ilgili olarak şoförler için bir eğitim ve toplantı olmalıdır. Ne kadar çok risk var görüyorsunuz.

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