Vali’den 'Koksaki' açıklaması

Antalya Valiliği başta olmak üzere İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü salgın iddialarını yalanlarken, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) şu ana kadar hiçbir vakanın kendilerine bildirilmediğini açıkladı

‘MÜNFERİT OLAYLAR’

İddialarla ilgili Hürriyet’e konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Antalya’da salgın durumu söz konusu değil. Koksaki bir viral durum. Türkiye’de çiçek hastalığının türevi olarak biliniyor. Türkiye çiçek hastalığını yıllar önce ortadan kaldırmış bir ülke. Hastaların kendi ülkelerinden getirdiği virüslerden kaynaklanan bazı münferit olaylar olabilir” dedi.

'SALGIN DİYE BİR ŞEY YOK’

Karaloğlu, şöyle devam etti: “Antalya’da 1 milyon yatak kapasitesi var. Böyle bir salgın durumu olsa binlerce, on binlerce insanın sağılık kuruluşlarına müracaat etmesi lazım. Öyle bir şey söz konusu değil. Bizim tespitlerimiz neticesinde misafirlerimizin kendi ülkesinden, uçaktan veya havalimanından getirdiği viral bir olay. Tekrar ediyorum; Antalya’da turizm tesislerini ilgilendiren bir salgın durumu kesinlikle söz konusu değil”