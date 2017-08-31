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    Vali çileden çıktı: 'Buranın hali ne'

    Suat DENİZ / ERZURUM, (DHA)
    31.08.2017 - 11:54 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 12:45

    Iğdır Valisi Enver Ünlü, semt sahası ve gençlik merkezinin çevresinin kirli ve bakımsız olması nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelini, "Buranın hali ne ? Siz ne iş yapıyorsunuz. Yarın geldiğimde buraları böyle görmeyeceğim" diye azarladı.

    Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından finanse edilen ve 290 bin liraya ihale bedeli ile yapımına başlanan Atatürk Mahallesindeki semt sahasının soyunma odalarının inşaatını gezen Vali Ünlü yetkililerden bilgi aldı.

    Semt sahasının yanındaki Gençlik Merkezi’nin önündeki elektrik trafosunun yerinin değiştirilmesini isteyen Vali Ünlü, soyunma odalarının yapımını üslenen firmanın yetkilisine, "İşi ne zaman bitirirsin?" diye sordu. Firma yetkilisinin 4 ay içerisinde yanıtını alan Vali Ünlü, "Altı ayda 5 katlı okul bitiriyorlar. Sen tek katlı bir soyunma odasını ’4 ayda teslim ederim diyorsun’. Böyle olmaz" dedi. Firma yetkilisi bunun üzerine biraz hızlı çalışıp 2 ayda teslim edebileceğini söyledi. Tribünlerin ayrı ayrı ve değişik modelde olmasına da tepki gösteren Vali Ünlü, "Bu nasıl tribün yapımı hiç biri birine benzemiyor. Bunun düzeltilmesi lazım. Saha da sulanmadığı için güneşten zarar görmüş" diye konuştu.

    Vali çileden çıktı: Buranın hali ne

    Semt sahası ve gençlik merkezinin çevre düzenlemesi ve temizliğinin kötü olması nedeniyle de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeline çıkışan Vali Enver Ünlü, "Buranın hali ne. Siz ne iş yapıyorsunuz. Niye doğru düzgün bakım yapmıyorsunuz. Yarın gelip baktığımda buraları böyle görmeyeceğim" diye azarladı.

     

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    Etiketler: ığdır , vali , enver ünlü
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