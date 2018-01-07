Vale kurşunları: 2 ölü

Caddebostan İskele Sokak’taki bir restorandan gece yarısı çıkan iki kişi, otomobillerini geç getiren vale ile tartıştı. Tartışma büyüdü, bir vale belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Müşterilerden Murat Oğuz Orhan (34) isabet eden 3 kurşunla öldü. Karnından vurulan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emre Adaş (29) da kurtarılamadı. Polis olayın meydana geldiği restoran ve çevresindeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kaçan vale aranıyor.

İskele Sokak’ta daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. 19 Eylül 2011’de mafyanın da dahil olduğu çatışmada yine iki kişi silahla öldürülmüş, onlarca kurşun sıkılmıştı.

‘GÜVENLİK ZAFİYETİ’ TARTIŞMASI

Dönemin Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, bu çatışmadan sonra, “Çatışma sokak üzerinde bulunan ve içki ruhsatı olan işyerlerinden kaynaklanmıyor. İnsanımızın eğlenirken bile aracından uzaklaşmak istememesi orada ‘vale’ diye ortaya çıkan bir takım uyanıklara fırsat verdi. Bu sokağımız üzerinde oyun oynanmasına müsade etmeyiz. Müşteri profilini aileye yöneltmek istiyoruz. Araçlarını en yakın yerdeki otoparka bırakmalarını istiyoruz” demişti. 13 Ağustos 2016’da ise barda çıkan çatışmada iki kişi silahla yaralanmıştı. Kadıköy polisinin olayın yaşandığı Caddebostan ile Kadıköy merkezdeki barlar bölgesinde yeterli önlem almamasına tepki gösterilmişti. Sosyal medyada yayılan olayın görüntüleri, güvenlik zafiyetinin uzun süre konuşulmasına neden olmuştu. Bir çok köşe yazarı da konuyu ele almıştı.