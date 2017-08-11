Vale 2 günlük arabasını bitirdi! Aldığı cevap şoke etti: 'Araban değerliyse...'

Otomobili otoparka park etmek için alan vale, otomobili otelden çıkarıp cadde üzerine park etti.

Yaklaşık 1 saat sonra arıcının plakasının anons edildiğini anlatan Güven, “Otomobilimin otoparkta olduğunu düşündüğümden aklıma kötü bir şey getirmedim. Ama dışarı çıktığımda ambulans ve polis ekipleri ile karşılaştım” dedi.









‘CADDEYE PARK ETMİŞ’

Kendisine otelin önünde yaralamalı trafik kazası olduğunun anlatıldığını vurgulayan Güven, “Vale aracımı caddenin üzerine bırakıp gitmiş. Caddede iki araç kaza yapınca benim aracımda hasar görmüş. Ben otomobilimin neden otoparkta olmadığını sorgularken, sonradan otel müdürü olduğunu öğrendiğim kişinin, ‘Neyi sorguluyorsun? Aracın çok değerliyse valeye vermeseydin’ cümlesiyle şaşkına döndüm” diye konuştu.









‘VALEYE VERMESEYDİN’

Olay yerine gelen polis ekiplerine mağduriyetini anlatmaya çalıştığını söyleyen Güven, şöyle devam etti:



“Ben otele güvenip otomobilimi teslim ediyorum onlar ise ‘Valeye vermeseydin’ diyebiliyor. Bu nasıl bir hizmet anlayışı? Ben olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerekli başvuruları yaptım. Amacım benim gibi başkalarının da mağdur olmaması.”

‘ANAHTARI VERMEYİZ’

“Belki o kazada ölüm de yaşanabilirdi. Eğer otelin otoparkı doluysa bu durum müşteriye anlatılmalı. Belki o zaman otomobilimi kendi imkânlarımla daha güvenli bir yere park ederdim. Üstelik otel yönetimi valenin bize verdiği araç fişini de elimizden almaya çalıştı, ‘Anahtarınızı vermeyiz’ dedi. 5 yıldızlı bir otelde bile böyle bir şey yaşanıyorsa gerçekten risk altındayız.”









‘OLAY İNCELENİYOR’

Otel yönetimi ise otoparkın dolu olması nedeniyle aracın otel dışına park edildiğini belirtti. Avukat Bahadır Acar, “Biz de böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik. Şu an olay inceleniyor. Olayda kusur varsa elbette gereği yapılacak. Ancak otel müdürümüzün söylendiği gibi bir tavır takındığını düşünmüyoruz” diye konuştu.