Vakko hisseleri bu haberle düştü

Vakko Tekstil stratejik alternatiflerin tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla, Credit Suisse International ile şirketin doğrudan ve dolaylı ortakları arasında bugün bir danışmanlık sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

KAP'ta yer alan açıklamanın ardından Vakko Tekstil hisselerinde satışlar artarken, hisse saat 1237'de yüzde 9.44 düşüşle 3.55 liradan hareket ediyor.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Tarafımıza Şirket hissedarlarından verilen bilgiye istinaden, stratejik alternatiflerin tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla, Credit Suisse INTERNATIONAL ile Şirketimizin doğrudan ve dolaylı ortakları arasında 23.08.2017 tarihinde bir danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır."