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Vakko hisseleri bu haberle düştü

Hürriyet Haber
23 Ağustos 2017 - 15:30Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 15:30

Vakko Tekstil'de stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi için Credit Suisse ile danışmanlık sözleşmesi imzalandı; hissede satışlar arttı.

Vakko Tekstil stratejik alternatiflerin tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla, Credit Suisse International ile şirketin doğrudan ve dolaylı ortakları arasında bugün bir danışmanlık sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

KAP'ta yer alan açıklamanın ardından Vakko Tekstil hisselerinde satışlar artarken, hisse saat 1237'de yüzde 9.44 düşüşle 3.55 liradan hareket ediyor.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Tarafımıza Şirket hissedarlarından verilen bilgiye istinaden,  stratejik alternatiflerin tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla, Credit Suisse INTERNATIONAL ile Şirketimizin doğrudan ve dolaylı  ortakları arasında 23.08.2017 tarihinde bir danışmanlık sözleşmesi  imzalanmıştır."

 

 

Etiketler: vakko , vakko hisse , Credit Suisse
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