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    Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burstan kimler faydalanacak?

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 13:56 | Son Güncelleme:

    Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere tahsis ettiği VGM Başbakanlık burs sonuçları hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. Eğitimlerine destek sağlamak isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Başbakanlık burs sonuçları, değerlendirme işleminin tamamlanmasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin erişimine açılacak. Peki, VGM Başbakanlık burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, detaylı bilgiler

    Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Başbakanlık burs sonuçları, öğrenciler ve aileleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. KYK'dan sonra açıklanacağı bilinen Başbakanlık burs sonuçlarının henüz açıklanmamış olması nedeniyle meraklı bekleyişlerini sürdüren vatandaşlar, kurumun resmi interet sitesini ziyaret etmeye devam ediyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tarih detayı

    BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Henüz resmi bir bilgi olmasa da VGM burs sonuçlarının Aralık ayı sonunda veya Ocak ayının başında açıklanacağı tahmin ediliyor. VGM burs sonuçları açıklandıktan sonra www.vgm.gov.tr adresi üzerinden öğrenciler sonuçları görüntüleyebilecekler.

    BURSTAN KİMLER FAYDALANAMAMAKTADIR?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
    a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
    b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
    c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
    ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
    d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
    e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere
    f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
    (Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5’i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Yabancı uyruklu öğrenci burslarının başvuruları her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılır.

    BURS MİKTARI NE KADAR OLACAK?

    2017‐2018 eğitim döneminde ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim  öğrencilerine aylık 250,00 TL burs verilecektir. 

    Yükseköğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Mayıs  ayları arasında 8 ay süre ile yükseköğrenim bursu verilir. 

    Ortaöğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Haziran ayları arasında 9 ay süre ile ortaöğrenim bursu verilir. 

     

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