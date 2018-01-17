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    VakıfBank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 16:59 | Son Güncelleme:

    VakıfBank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? VakıfBank 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte detaylar…

    Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ya da kısaca VakıfBank, dönemin başbakanı Adnan Menderes'in özel talimatıyla 11 Ocak 1954 tarihinde, vakıf kaynaklarını ekonomik kalkınmanın gereksinimleri doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek amacıyla kurulmuştur.

    VakıfBank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Kurumsal, ticari, KOBİ ve tarım bankacılığının yanı sıra bireysel ve özel bankacılık alanlarında da hizmet veren VakıfBank, sadece bir alanda değil, tüm finansal alanlarda uzmanlaşmıştır. Türkiye Bankalar Birliği'nin 2014 yılı raporuna göre Türkiye'nin aktif büyüklük açısından en büyük 7. bankasıdır.

    New York'ta bir, Bahreyn'de Off-Shore ve Erbil'de olmak üzere toplam üç adet şubesi olan VakıfBank’ın ayrıca yurt dışında üç bankada da iştiraki bulunmaktadır. Bu bankalar Avusturya'da VakıfBank International AG (Viyana şubesi ve Almanya'da Frankfurt ve Köln şubeleri), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde World Vakıf Off-Shore Banking Ltd. ve Kıbrıs Vakıflar Bank. Ltd.’dir.

    VakıfBank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    VakıfBank sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da giren VakıfBank 13:30’da tekrar mesaiye başlamaktadır. Akşam saat 17:00’da mesai bitmektedir. Hafta sonu hizmet vermemektedir.

    VakıfBank merkez binası, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. VakıfBank merkez şubesine +90 216 724 10 00 numaralı telefon aracılığıyla veya +90 216 724 39 09 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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