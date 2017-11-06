Vakıf üniversitesine yeni rektör

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yeni rektörü Cumhurbaşkanın onayı ile Prof. Dr. Peyami Çelikkan oldu. Değişik üniversitelerde bölüm başkanı, dekan ve rektör yardımcısı olarak idari görevler üstlenen Çelikcan, son olarak aynı üniversitenin iletişim fakültesi dekanlığı ve rektör vekilliği görevlerini yürütmüştü.

PROF. DR. PEYAMİ ÇELİKCAN KİMDİR?

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden 1986’da mezun oldu. 1987 ‘de Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1988’de YÖK Başkanlığı Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve 1990’da İletişim Sanatları alanında Batı Florida Üniversitesi’nde yüksek lisans derecesini aldı. 1994’te ise 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları programını tamamlayarak doktora unvanını kazandı. Sinema-televizyon, popüler kültür, popüler müzik, müzik videoları, belgesel sinema, tematik medya, kültür tarihi, demiryolu tarihi alanlarında akademik çalışmalarını sürdüren Prof. Çelikcan, belgesel yönetmeni ve metin yazarı olarak çok sayıda belgesel film çekti.