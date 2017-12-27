Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Vakıf üniversitesine uluslararası üyelik

    Vakıf üniversitesine uluslararası üyelik

    DHA
    27.12.2017 - 13:51 | Son Güncelleme:

    İzmir’de bulunan bir vakıf üniversitesinin turizm işletmeciliği İngilizce yüksek lisans programı, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada gibi ülkelerde toplam 12 üniversitenin dahil olduğu Uluslararası Turizm Yüksek Lisans Birliği’ne (ITMN Association) üye oldu.

    Yaşar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği İngilizce Yüksek Lisans Programı, önceki hafta, Almanya’nın Frankfurt kentinde yapılan genel kurul toplantısında resmi üyeliğe kabul edildi. Bu üyelikle öğrenciler, uluslararası değişim programlarından faydalanabilecek. Yüksek lisans yapan öğrenciler, aynı zamanda İngiltere’deki Bournemouth Üniversitesi veya Fransa’daki Savoie USMB Üniversitesi gibi turizm eğitiminde ön plana çıkan üniversitelerde ders veya tez yazımı sırasında bir veya iki dönem bulunabilecek. 

    TURİZM ALANINDA ÇİFT DİPLOMA
    Turizm işletmeciliği alanında yüksek lisans yapan öğrenciler için turizm ve pazarlama alanlarında ortak faaliyetler gerçekleştirebilme, online proje ve ders seçebilme imkânlarının da sunulduğu uluslararası ağda, ayrıca, öğrenciler ve akademik personel için değişim programları da yer alıyor.

    Turizm İşletmeciliği Anabilim Başkanı Doç. Dr. Gökçe Özdemir Umutlu, öğrencilere, çok yönlü uluslararası eğitim olanağı sağlanmasının amaçlandığını, üye üniversitelere turizm alanında çift diploma sağlamaları için de uygun koşulların sunulduğunu belirtti. Doç. Dr. Umutlu, programın amacının, turizm alanındaki yüksek lisans eğitimin kalitesini yükselterek öğrencilerin teorik ve pratik bilgilere ulaşımını kolaylaştırmak, öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik ders havuzlarını genişletmek ve uluslararası öğrenci hareketliliğini teşvik ederek kültürlerarası etkileşimi güçlendirmek olduğunu söyledi.

    Etiketler: Üniversite , staj , Uluslararası Turizm Yüksek Lisans Birliği
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize Ulaşın Yatırımcı İlişkileri