Vakıf üniversitesine ödül

Kamuoyundan elde edilen veriler üzerinden yıl içinde itibar ve marka değerine en çok katma değer kadan kurumlar ‘The ONE Awards’ tarafından ödüllendiriliyor. 2017’de eğitim alanında verilen ödülün sahibi ise Doğuş Üniversitesi oldu. Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle düzenlenen ‘İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü’nde, 40’tan fazla kategoride değerlendirme yapılıyor, saha çalışmalarıyla ödül alacak kurumlar belirleniyor. Ödülü alan Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Dinçkol konuşmasında, alınan bu ödülün, üniversitenin mütevelli heyetinin, akademik ve idari kadrosunun birlik içinde ortaklaşa çalışarak elde ettiği bir başarı sonucu gerçekleştiğini belirtti.