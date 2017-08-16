Vajina için kampanya başlattı

Arizonalı olan Kaylee Moats, Mayer Rokitansky Küster Hauser (MRKH) sendromu ile dünyaya geldi. Yani rahmi, dölyatağı boynu ve vajinası bulunmuyor ve ameliyatı için 15 bin dolar gerekli. Ablası Amanda, Kaylee için internet üzerinden başlattığı bağış kampanyasında iki ayda 5 bin dolardan fazla topladı.

Moats’ın dört aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Robbie Limmer, ilişkilerinde seks olmamasına önem vermediğini, ancak kampanyaya ayda 50 dolar destek verdiğini kaydediyor.

Limmer ile üniversitede tanıştığını belirten Kaylee Moats, “Ona MRKH sendromu yaşadığımı söylemem bir ayımı aldı. Önce şaşırdı, ancak bana yönelik yaklaşımda herhangi bir değişiklik olmadı” diyor.

Erkek arkadaşının ilişkinin cinsel boyutuna takılmadığını söyleyen genç kız, ameliyat olması halinde cinsel ilişki için evlenene kadar bekleyip beklemeyeceği konusunda emin olmadığını kaydediyor.

Operasyon için gerekli para toplanmaması halinde bunun kendisini olumsuz etkileyeceğini belirten Moats, kız kardeşisinin kendisi için taşıyıcı annelik yapmayı önerdiğini de söyledi.