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    Vahşice öldürdü, parkta yakayı ele verdi!

    Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
    29.12.2017 - 10:08 | Son Güncelleme:

    ADANA’nın Çukurova ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi Gamze İlhan’ı (28) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Soner Uçku, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

    Olay, 23 Aralık'ta merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84028 Sokak'ta bulanan bir sitede meydana geldi. 1 oğlu olan Gamze İlhan, 6 yıl önce eşinden boşandıktan sonra Soner Uçku ile evlendi. Uçku'nun borçları yüzünden çift anlaşmalı alarak boşanarak aynı evde yaşamaya başladı. Genç kadın, eşinin borçlarını ödemek için, iddiaya göre ev kiralayıp, kadınlara fuhuş yaptırmaya başladı. Eşine haftalık 3 bin lira para veren Gamze İlhan, son haftalarda Uçku'na eksik para vermeye başladı. Bunun üzerine çift arasında evde kavga çıktı. 

    Soner Uçku, mutfaktan aldığı bıçakla Gamze İlhan'ı 18 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Gamze İlhan, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede öldü.

    Emniyette ifade veren Gamze İlhan'ın babası Tevfik İlhan (63), şöyle dedi:

    "Kızım bize tekstil fabrikasında çalıştığını söyledi. Eşi ile aralarında sorunları vardı. Soner'in borçları yüzünden 1 yıl önce boşanmış ama aynı evde yaşamaya devam etmişlerdi. Soner Uçku'dan şikayetçiyim. Yakalanıp, cezalandırılmasını istiyorum."

    PARKTA YAKALANDI 

    Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Gamze İlhan’ı öldüren Soner Uçku’nun Side Mahallesi’nde olduğu bilgisi üzerine araştırma başlattı. Jandarma ekipleri incelemeleri sonunda Soner Uçku’yu, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde Side Mahallesi’ndeki Jale İnan Parkı’nda otururken yakaladı.

    Adana 3’üncü Sulh Ceza Hakimliğince ’kasten öldürme suçu’ndan hakkında yakalama kararı bulunan Soner Uçku, işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.




    Etiketler: Gamze ilhan cinayeti , kadın cinayetleri
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