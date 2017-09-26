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    Vahşi cinayette karar: Kocasıyla birlikte olan kadını...

    AA
    26.09.2017 - 21:54 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 21:54

    İzmir'in Buca ilçesinde, bir kadını boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Anıl Toktutan'a, 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

    İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçlamasıyla yargılanan sanık Toktutan, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

    Sanık avukatı Muhsin Şenocak, müvekkilinin olayı tasarlamadığını, konuşmak için evine gittiği M.C. ile tartışması nedeniyle sinirlendiğini belirterek, bu hususun göz önünde bulundurularak mahkeme heyetinin vereceği cezada indirim uygulaması gerektiğini savundu.

    "PİŞMANIM" DEDİ

    Son sözü sorulan sanık Toktutan, "Olay nedeniyle çok pişmanım. Keşke M.C'yi bıraksaydım da öylece kalsaydı, bu olay yaşanmasaydı." dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdığı sanık Toktutan'ın cinayeti "haksız tahrik" altında gerçekleştiğine kanaat getirerek bu cezayı 16 yıla indirdi.

    Heyet, sanığın duruşmalardaki iyi hali ve olaydan duyduğu pişmanlığını da gözönünde bulundurarak verilen cezayı 13 yıl 4 ay hapis cezası olarak açıkladı.

    OLAY

    Buca Kooperatifi Mahallesi'nde 19 Mayıs 2016'da bir evde meydana gelen olayda, Anıl Toktutan'ın, eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü komşusu M.C'yi (33) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilmişti.
    Tutuklanan Toktutan hakkında "canavarca hisle adam öldürme" suçlamasıyla "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası istemiyle İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 

    Uyarmıştım, pişman değilimUyarmıştım, pişman değilim

    Etiketler: izmir , cinayet , karar
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