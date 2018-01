Vahşi canavarların krallarından veda konseri

İngiliz topluluk Wild Beasts hayranlarına bir turneyle veda ediyor. 11 Ocak’ta Salon İKSV’de muhtemelen son kez izleyeceğimiz ekip, kısa süre sonra canlı albümleri ‘Last Night All My Dreams Came True’yu yayımlayacak.

1963 sadece çocuk edebiyatının sonsuza dek değişmesini değil, otorite karşıtı bir başyapıtın doğuşunu da simgeliyor. Maurice Sendak imzalı ‘Vahşi Şeyler Ülkesinde’ (Where The Wild Things Are) hâlâ ilk günkü kadar gizemli ve çekici. Annesinin verdiği yemek cezası yüzünden üzerindeki kurt kostümüyle Vahşi Şeyler’in ülkesine giden Max ve “Asla geri dönme, eğer gidersen seni yiyeceğiz!” diyen canavarlar... Kitaptan tam 45 yıl sonra yola koyulan İngiliz dörtlü Wild Beasts ile aramızda süregelen ve artık ne yazık ki sona ermek üzere olan ilişki tuhaf bir metafor gibi yüzümüze çarpıyor. Domino Records çatısı altındaki en parlak ekiplerden biri olan Wild Beasts, 13 yıl sonra kendilerine ayrılan sürenin sonuna geldiğini söyleyerek dağılacağını açıkladı. Bu üzücü haberi aşağı yukarı onları Salon İKSV’de izleyeceğimizi öğrendikten birkaç hafta sonra almak, izleyeceğimiz performansın kıymetini kuşkusuz artırıyor... Zarafet yüklü synth ataklarını 80’lerin saf alternatif atmosferine taşırken özgün bir sound ortaya çıkararak kalbimizi eline geçiren grubun solisti kontrtenor Hayden Thorpe’nin zaman zaman adeta Antony Hegarty’ye selam çakan falsetto vokalini bundan sonra nasıl bir kulvarda dinlemeye devam edeceğimizi de pek merak ediyoruz.

Hızla gelen Mercury adaylığı onlarla yaşayacağımız maceranın tadına doyulmaz olacağının açık sinyallerini vermişti... Bu çağdaş bağımsız müzik masalı Malmö’deki ünlü Gula Studion’da bağımsız bir ruhla kaydedilen ilk albümü ‘Limbo, Panto’yla sessiz sedasız yola koyulduklarında başladı. Minimalist deha Clarice Lispector ve gelmiş geçmiş en esaslı canavarın yaratıcısı Mary Shelley’den ilham alan üçüncü albüm ‘Smother’ ise her şeyi sonsuza dek değiştiren bir hamle oldu. İngiltere listelerinde ilk 20’ye dalış yaparak grubun şöhretini bir anda tüm Avrupa’ya duyuran bu albümü çıtayı ilk 10’a yükselten ‘Present Tense’ izledi. Kulaklarımızdan silemediğimiz Wanderlust’u unutabilmek elbette imkânsız. Tartışmalara neden olan ve eleştirmenleri ikiye bölen 2016 tarihli ‘Boy King’ ise Wild Beasts macerasının son dönemecini temsil ediyor. Cumbria’nın Güney Lakeland Bölgesi’nde yer alan küçük Kendal şehrinin garajlarından indie dünyasının zirvesine uzanan yolda seks ve cinsellik kavramlarını hücrelerine ayırarak gözler önüne seren ekiple vedalaşmak için 11 Ocak’ta Salon İKSV’de gerçekleşecek konser kuşkusuz müthiş bir fırsat. Grup üyeleri tıpkı Sendak’ın kitabındaki çılgın Max gibi karşılarına dikilen canavarlara meydan okuyorlar... Ve bu vahşi maceraya noktayı koymak isteyen de bizzat onlardan başkası değil. Biz “Hayır sakın yapmayın! Giderseniz sizi yeriz...” diye haykırsak da durum değişmeyecek... Vahşi şeylerin kralları olmak istemeyen Hayden, Ben, Chris ve Tom’u dönecekleri yerde sıcacık birer tabak yemek bekliyor. Artık yemek cezası yok!

Wild Beasts 11 Ocak Perşembe saat 21.30’da Salon İKSV’de.