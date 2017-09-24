Vahşetin kurbanı 5 yaşındaki çocuğun son görüntüleri yürek burktu

25 yerinden bıçaklanarak öldürülen 5 yaşındaki Muhammet Derviş'i katleden kişi ya da kişilerin bulunması için özel ekip tatil beldesindeki 200'ü aşkın güvenlik kamerası kaydını saniye saniye izliyor. Aile fertlerinin yanı sıra beldede ikamet eden çok sayıda vatandaşın da konuyla ilgili ifadelerine başvuruldu. Ekiplerin toplanan delil, bilgi ve izlenen görüntülerden yola çıkarak soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

ÇOCUĞUN CESEDİ DUŞ KABİNİNDE BULUNMUŞTU

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Kızkalesi'nde 3 yıldır ikamet eden Suriyeli Derviş ailesinin çocukları 5 yaşındaki Muhammet Derviş 18 Eylül akşamı eve dönmeyince ailesi küçük çocuğu aramaya çıktı. Bir sonuç alamayan aile çocuklarını sabah saatlerinde de aramayı sürdürdü. Tam da arama esnasında çocuğun duş kabininde cesedi bulundu. Çocuğun babaannesi olduğu belirtilen Emine Derviş olayın şokuyla çocuğun cesedini kucağına alıp 200 metre mesafedeki polis noktasına getirdi. Aileyi polis ekipleri ve çevredekiler sakinleştirdi. Yapılan otopside çocuğun 25 yerinden bıçaklandığı belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU

5 yaşındaki Muhammet Derviş'in kaybolduğu 18 Eylül akşamı güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü izleyenlerin yüreğini burktu.

5 yaşındaki çocuk elindeki su şişesi ile güvenlik kamerasının açısına giriyor. Sallanarak ve etrafı izleyerek işletmenin kapısına gelen çocuk bir süre burada bekliyor. Elindeki küçük su şişesini sallayıp kendince oyun oynuyor.

Özel ekipler tarafından çevredeki işletmelere ait güvenlik kamerası görüntülerinin saniye saniye izlediği, alınan ifadelerden yola çıkarak soruşturmanın derinleştirildiği ve en küçük bir ipucunun dahi değerlendirildiği öğrenildi.