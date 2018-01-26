Vahşete jet soruşturma

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın medyaya yansımasının ardından Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmen A.D.'nin, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldığını hatırlattı.

Daha önce de soruşturma geçirmiş



Adı geçen öğretmenin daha önce de Erdemli Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmenlik yaparken geçirdiği soruşturma üzerine Erdemli Çiriş İlkokulu'na atandığı bilgisini veren Koca, "Burada da okul müdürünün tutanakları ve velilerin, 'öğretmenlik yapamıyor, öğrencilere ders anlatamıyor ve sınıfındaki öğrenciler ile ilgilenmiyor' şikayetleri üzerine müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından inceleme başlatılmış ve inceleme sonucunda öğretmen hakkında, resmi ve özel eğitim araştırma hastanelerince 'öğretmenlik görevini devamlı surette yapabileceğine dair sağlık kurulu raporu alması' istenilmiş ve rapor alınıncaya kadar eğitim-öğretim ortamı dışında görevlendirilmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması yönünde teklif getirilmiştir. Müfettişlerin bu raporu doğrultusunda öğretmenle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce soruşturma başlatılmış olup, soruşturma halen devam etmektedir" dedi.



Koca, ayrıca yaşanan bu son olayın ardından öğretmen A.D. ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek inceleme başlatıldığını sözlerine ekledi.

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