Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Vahşet! Suriyeli çocuğu öldürüp çuvala koyup çöp konteynerine atmış

    Vahşet! Suriyeli çocuğu öldürüp çuvala koyup çöp konteynerine atmış

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    09.09.2017 - 08:42 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 09:19

    İstanbul Sultangazi'de geçtiğimiz Çarşamba günü, "Bakkala gidiyorum" dedikten sonra bir daha kendisinden habere alınamayan 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram'ın, komşuları olan Afganistan vatandaşı Asad Khan tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Khan gözaltına alınırken, Khan'ın küçük Read'ı şeker verme vaadiyle evine soktuğu, burada boğduktan sonra elbiselerini çıkartarak çuvala koyduğu, el arabasıyla da uzak noktadaki çöp konteynerine attığını itiraf ettiği öne sürüldü.

    Vahşet Suriyeli çocuğu öldürüp çuvala koyup çöp konteynerine atmışSuriye'deki savaştan kaçan Aşram Ailesi, 2 yıl önce Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bir gecekonduya yerleşti. Bir süre önce Afganistan'dan gelen 3 kişi de evlerinin karşısındaki gecekonduyu kiralayarak oturmaya başladı. Geçtiğimiz Çarşamba günü küçük Read, ailesine "Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktı. Bu ailenin Read'ı son görüşü oldu.

    Aile çocuklarının kayıp olduğunu, başına birşey gelmesinden korktuklarını söyleyerek polise başvurdu. Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sultangazi Araştırma Büro ekipleri çalışma başlattı. Ailenin kaldığı sokaktan işe başlayan ekipler kamera görüntülerine yoğunlaştı.

    Bir yandan kamera görüntüleri toplanıp incelenirken, diğer yandan da sokakta yaşayanlar üzerinde araştırma başlatıldı. Polis, Read'ın kaybolmasından sonra evlerinin karşısındaki Afganlıların ortadan kaybolduğunu saptadı. Polis Afganlıları aramaya başlarken, Afganlı komşu ile Read'ın birlikte kamera görüntülerine ulaşıldı.

    Adının Asad Khan olduğu belirlenen baş şüphelinin yem dükkanında çalıştığı belirlendi. Yem dükkanına giden polise Ümraniye'de Afganlıların kaldığı mahallede olabileceği, birkaç gündür işe de gelmediği söylendi. Ekipler, araştırmasını bu bölgede yoğunlaştırdı. Dün akşam saatlerinde polis Asad Khan'ı Ümraniye'de gözaltına aldı.

    Khan, karakola götürüldüğünde alınan ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti. Khan, "Şeker vereceğim diyerek eve aldım. Daha sonra boğarak öldürdüm. Elbiselerini çıkartarak bir çuvala koydum. Daha sonra el arabasıyla evden yaklaşık 700 metre uzaktaki çöp konteynerine attım" dediği öne sürüldü.

    Polis, Khan'ın çocuğun cesedini attığını söylediği konteyneri buldu ancak konteynerde ceset yoktu. Cesedin çöp konteynerinden çöp kamyonu ile alınıp çöplüğe götürüldüğü değerlendirilerek, araştırma bu yöne kaydırıldı. Küçük Read'ın cesedinin bulunmasından sonra cinsel istismara uğrayıp uğramadığı ile ilgili Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin bekleneceği belirtildi.

    Gözaltındaki Khan'ın olay akşamı aileye çocuğu bulup bulmadıklarını sorduğu, bir süre çocuğu arama çalışmasına katıldığı da ortaya çıktı.

    Etiketler: Sultangazi , Read Aşram , cinayet , Asad Khan
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri