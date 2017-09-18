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    Vahşet!.. Küçücük çocuğu kendisine çarptı diye betona fırlattı

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 11:11 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 11:11

    Yolda oynarken kendisine çarpan çocuğu iki eliyle kaldırıp betona fırlattı. Çocuk hastaneye kaldırıldı.

    İstanbul Fatih Yenikapı’da yaşayan 12 yaşındaki S.A., 7 Eylül’de arkadaşlarıyla Marmaray Tren İstasyonu yakınındaki boş araziye gitti. Küçük çocuk, oyun oynarken hiç tanımadığı 30-35 yaşlarındaki bir adama yanlışlıkla çarptı. Öfkelenen adam, küfürler savurarak çocuğu kovaladı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre S.A., can havliyle 2 turistin arkasına saklandı. Ancak peşindeki adam çocuğu yakaladı, iki eliyle kaldırıp beton zemine çarptı.

    Vahşet.. Küçücük çocuğu kendisine çarptı diye betona fırlattı

    Habertürk'ün haberine göre, saldırgan hızla kaçıp izini kaybettirirken, S.A.’yı arkadaşlarının haber verdiği babası hastaneye kaldırdı. Kafatasında 2 çatlak tespit edilen çocuk, bir süre müşahede altında tutuldu. Baba Mustafa A., “Sırf kendisine çarptı diye bir çocuğa bunu yapan, başka çocuklara da yapar. Bu eşkıyanın bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

    Etiketler: fatih , yeni kapı , istanbul , çocuk , şiddet
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