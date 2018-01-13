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    Vahşet konvoyu!.. 7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

    Hürriyet Haber
    13.01.2018 - 09:21 | Son Güncelleme:

    Tokat'ta yapılan bir operasyonda, 7 ilden kente köpek dövüşü için gelen yaklaşık 100 kişiden 32'si hakkında işlem yapıldı.

    Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tokat Şube Müdürlüğüne, Zile ilçesine bağlı Ütük köyünde 7 Ocak günü bahisli köpek dövüşleri yapılacağı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine Zile İlçe Jandarma ekipleri ile DKMP Tokat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından harekete geçildi.

    Vahşet konvoyu.. 7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

    Samsun, Amasya, Yozgat, Tokat, Sivas, Çorum ve Nevşehir illerinden gelen bahis çetesi üyeleri suçüstü yakalanırken, köpek dövüşüyle ilgisi bulunan yaklaşık 100 kişiden 32'sine işlem yapıldı.

    HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

    Operasyon sonrasında, bahisçilerin köpek dövüşü yapılan arazi yolu üzerine park ettiği onlarca otomobilin objektiflere yansıdığı kareler ortaya çıktı. Tokat DKMP sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma hayvanseverler mesaj yazarak köpek dövüşüne karşı tepkilerini dile getirdi.

    Vahşet konvoyu.. 7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

    32 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI 

    Operasyonda ele geçirilen 4 adet kangal cinsi köpek DKMP ekipleri tarafından koruma altına alındı. 4 şüpheliye Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem uygulanırken, 27 kişiye de kumar oynamaktan dolayı Kabahatler Kanununa Muhalefetten yasal işlem yapıldı.

    KİŞİ BAŞI 259'AR TL CEZA

    Ayrıca bahisçilere kişi başı 259’ar lira olmak üzere toplam 6 bin 993 lira idari para cezası, 1 hayvan sahibine de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

    Vahşet konvoyu.. 7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

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    Etiketler: dövüş
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