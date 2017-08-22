Vahşet... Genç kız bunu paylaştı, hesabını kapattı

Sosyal medya hesaplarında Sakarya'nın merkez Adapazarı İlçesi'nde yaşadığını yazan Sude A., gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafının üzerine 'En sevdiğim' yazarak paylaşımda bulundu. Paylaşımı görenler, genç kıza mesajlar atarak tepkilerini dile getirdi. Genç kızın ise dalga geçerek cevap vermesi ,hayvan severleri daha da sinirlendirdi. Sude A. bir süre sonra sosyal medya hesaplarını kapatırken, hayvan severler ise cezalandırılmasını istedi. Sude A.'nın fotoğrafı internetten mi indirdiği, yoksa kendisinin mi zarar verdiği ise bilinmiyor.



