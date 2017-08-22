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    Vahşet... Genç kız bunu paylaştı, hesabını kapattı

    Aziz GÜVENER (DHA)
    22 Ağustos 2017 - 13:29Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 13:29

    Sakarya'da yaşayan Sude A. adlı  genç kız, sosyal medya hesabından gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafı paylaşarak, üzerine de 'En sevdiğim' yazdı. Sude A., yoğun tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

    Sosyal medya hesaplarında Sakarya'nın merkez Adapazarı İlçesi'nde yaşadığını yazan Sude A., gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafının üzerine 'En sevdiğim' yazarak paylaşımda bulundu. Paylaşımı görenler, genç kıza mesajlar atarak tepkilerini dile getirdi. Genç kızın ise dalga geçerek cevap vermesi ,hayvan severleri daha da sinirlendirdi. Sude A. bir süre sonra sosyal medya hesaplarını kapatırken, hayvan severler ise cezalandırılmasını istedi. Sude A.'nın fotoğrafı internetten mi indirdiği, yoksa kendisinin mi zarar verdiği ise bilinmiyor.

    Vahşet... Genç kız bunu paylaştı, hesabını kapattı

    Vahşet... Genç kız bunu paylaştı, hesabını kapattı

    Vahşet... Genç kız bunu paylaştı, hesabını kapattı

    Etiketler: kedi , vahşet , sosyal medya
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