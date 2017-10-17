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    Vahşet: Birlikte yaşadığı kadını boğazından bıçakladı

    DHA
    17.10.2017 - 20:20 | Son Güncelleme:

    EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde 22 yaşındaki Ü.K., birlikte yaşadığı 18 yaşındaki Fatma Akar’ı boğazından, kolundan ve sırtından bıçaklayarak yaraladı. Genç kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, Ü.K., gözaltına alındı.

    Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlıkdere mevkiindeki TOKİ Sosyal Konutları’nda meydana geldi. Konutlardaki D-2 Blok’ta oturan Ü.K., 7 aydır nikahsız birlikte yaşadığı Fatma Akar’la henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.ÿTartışmanın büyümesi üzerine Ü.K. evdeki ekmek bıçağıylaÿAkar’ı boğazından, kolundan ve sırtından bıçaklayarak yaraladı. Genç kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Fatma Akar, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ü.K. ise polis tarafından evde gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: edirne , kadın , cinayet
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