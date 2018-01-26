Vahim iddia doğrulandı... Durumu kritik hastaları göz göre göre tedavi etmemişler

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından, olayla ilgili 21 Ekim 2016'da idari inceleme, 9 Mart 2017'de ise soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucu iki öğretim üyesinin cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, suç teşkil eden fiillerle ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada, adli sürecin devam ettiği vurgulandı.

İDDİA NEYDİ?

FETÖ'den tutuklanan eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcephe için hazırlanan iddianamede kanser hastalarının tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarıyla ilgili dikkat çekici tanık beyanları yer aldı. AÜ Hastanesi’ne ait cihazların FETÖ’ye yakın firmalardan alındığı, bu firmaların servis ve bakım için mühendis görevlendirmediği, kanser hastalarının tedavisinde ciddi aksaklıkların yaşandığı vurgulandı. Cihazların yüksek bedellerle örgüte yakın firmalardan alındığı, bu firmaların servis ve bakım için mühendis görevlendirmediği, aksaklıklar nedeniyle kanser hastalarının tedavisinde ciddi aksaklıkların yaşandığı, buna rağmen firmalarla çalışılmaya devam edildiği vurgulandı.

Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde görev yapan tanık B.Ş., cihazların kasıtlı olarak çalıştırılmadığını, bu konuda defalarca tutanak hazırladığını ancak dikkate alınmadığını kaydetti. Bir başka tanık Y.Ç. ise şu bilgileri verdi: “Firma cihazlara hiç bakmadığı gibi cihazların kasıtlı olarak yatmasına imkân verildiğine şahit oldum. 2014 yılında 1 cihazın 8 ay boyunca hiç çalışmadığını tutanak altına aldık. Bu süre içinde kanser hastaları özel hastanelere yönlendirildi.”

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