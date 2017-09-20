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‘Vadi’yi seriye bağladı

Hürriyet Haber
20.09.2017 - 23:02 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 23:02

TEKSTİL sektöründe İstanbul İplik markasıyla üretim yapan, inşaat sektöründe de İstanbul Ayazağa’daki Vadistanbul projesindeki ortaklığıyla adını duyuran Invest İnşaat, Vadistanbul’a komşu konumda yer alan ‘Vadikoru’ projesini satışa çıkardı.  İçerisinde 242 konut, 84 ofis ve 12 ticari ünitesiyle görücüye çıkan Vadikoru, konutlarda 8 bin TL, ofislerde 3 bin dolar metrekare fiyatıyla satışa sunuldu.  Bölgenin geleceğine güvendiklerini belirten Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, Ayazağa bölgesinde ‘Vadi’ serisi yapacaklarını belirtti.

Vadikoru’yu 200 milyon TL’lik yatırım ile sanayi dönüşümü olarak geliştirdiklerini belirten Uçar, “Ayazağa’da sanayi alanları ardı ardına dönüşüme giriyor. Biz de sektördeki yatırımlarımızın büyük kısmını Ayazağa ve çevresinde yoğunlaştırdık. 10 yıllık süre içinde Ayazağa’da faaliyet göstermeye devam edeceğiz. Ortak girişimle bölgedeki ilk yatırımımız olan Vadistanbul projemizle Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünü geliştirdik. Yeni projemiz, gözbebeğimiz dediğimiz Vadikoru ile de yatırımlarımıza yeni bir halka ekliyoruz. Bölgede 3 yıldır arazi alıyoruz. 38 bin metrekarelik 3 ayrı adada arazimiz var” diye konuştu. Uçar, Ayazağa bölgesinde ve çevresinde 110 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, gündemlerinde bir yurt projesinin de olduğunu belirtti. 3 tarafı Belgrad Ormanları ile çevrili Vadikoru, 20 bin metrekare arsa üzerinde inşa ediliyor. Fiyatlar 590 bin ile 1.9 milyon lira arasında değişiyor.

Etiketler: Vadikoru , Invest İnşaat , gazetehaberleri
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