‘Vadi’yi seriye bağladı

Vadikoru’yu 200 milyon TL’lik yatırım ile sanayi dönüşümü olarak geliştirdiklerini belirten Uçar, “Ayazağa’da sanayi alanları ardı ardına dönüşüme giriyor. Biz de sektördeki yatırımlarımızın büyük kısmını Ayazağa ve çevresinde yoğunlaştırdık. 10 yıllık süre içinde Ayazağa’da faaliyet göstermeye devam edeceğiz. Ortak girişimle bölgedeki ilk yatırımımız olan Vadistanbul projemizle Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünü geliştirdik. Yeni projemiz, gözbebeğimiz dediğimiz Vadikoru ile de yatırımlarımıza yeni bir halka ekliyoruz. Bölgede 3 yıldır arazi alıyoruz. 38 bin metrekarelik 3 ayrı adada arazimiz var” diye konuştu. Uçar, Ayazağa bölgesinde ve çevresinde 110 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, gündemlerinde bir yurt projesinin de olduğunu belirtti. 3 tarafı Belgrad Ormanları ile çevrili Vadikoru, 20 bin metrekare arsa üzerinde inşa ediliyor. Fiyatlar 590 bin ile 1.9 milyon lira arasında değişiyor.