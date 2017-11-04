‘Vadi’ye 5 yıldızlı otel

215 oda, balo ve toplantı salonlarının yer aldığı otel 29 Ekim 2018’de misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. İstanbul’un geleceğine güvendiklerini ve Türkiye’deki büyümelerini hızla sürdürdüklerini dile getiren Marriott International Türkiye Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Poğda Demircan, “Bu heyecan verici projede Marriott Hotels and Resorts markamızın yeni yüzünü yansıtabilmek için sabırsızlanıyoruz” dedi. Artaş İnşaat, Invest İnşaat ve Evyap ortaklığıyla Ayazağa’da inşa edilen Vadistanbul, 424 bin metrekare alan üzerinde yükseliyor. İstanbul’un Maslak, Nişantaşı, İstiklal Caddesi gibi merkezlerinin alternatifi olarak geliştirilen Vadistanbul, AVM’si, ofisleri ve konutlarıyla gündüz nüfusu 40 bin kişiyi bulan yeni bir şehir merkezi niteliğinde konumlanıyor. Öte yandan proje dahilinde Türkiye’nin ilk havarayı hayata geçirildi. Seyrantepe metrosu ile projedeki AVM arasında havaray hizmet verilecek.