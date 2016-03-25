Vadistanbul Park Satışta

Türk inşaat sektörünün sembol projesi Vadistanbul’un son etabı Vadistanbul Park, 9 Şubat Salı günü Çırağan Sarayı’nda düzenlenen lansmanın ardından satışa çıktı. Uzun zamandır merakla beklenen projede fiyatlar lansman dönemine özel olarak metrekaresi ortalama 9.000 TL’den satışa sunuldu.



Artaş İnşaat, Aydınlı Grup ve İnvest İnşaat ortaklığıyla hayata geçirilen Vadistanbul’un 762 konuttan oluşan Vadistanbul Park etabında; 100 bin metrekarelik ofis, 20 bin metrekarelik home office, 22 bin metrekarelik mağaza alanı ve 3.700 araçlık otopark yer alıyor.



Toplam 424 bin metrekare alan üzerinde konumlandırılan Vadistanbul projesinin Park etabı 74 bin metrekarelik arsa alanına sahip.



3+1 ve 4+1 dairelerin yoğunlukta olduğu Vadistanbul Park’ta 1+1, 2+1, 5+1 daire seçenekleri de sunuluyor.



İnşa çalışmalarının hızla devam ettiği Vadistanbul Park’ta teslimler ise 2017’nin Aralık ayında yapılacak.



AYAZAĞA BÖLGESİNİN YENİ ÇEHRESİNİ OLUŞTURUYORUZ

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; “Vadistanbul Park’ı uzun zamandır bekleyen bir müşteri kitlemiz vardı. Ciddi anlamda bir talep aldığımızı söyleyebiliriz. Bu etabımızın en önemli ayrıcalığı; teslimler başladığında Vadistanbul’un Bulvar etabındaki tüm donatıların faaliyete geçmiş ve yaşayan bir kent merkezi haline gelmiş olmasıdır. Projemizi konumlandırdığımız Ayazağa bölgesi Vadistanbul ile, Büyükdere Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı gibi çekim merkezlerinin alternatifi olacak. Burası, İstanbul’un tüm ulaşım akslarının kesiştiği bir nokta. TEM Otoyolu’nun bitişiğinde, üçüncü çevreyolu, Havalimanı ve köprü yoluna çok yakın bir mesafede. Vadistanbul, bu konumuyla birlikte son derece önem kazanan Ayazağa bölgesinin yeni çehresini oluşturacak bir proje olacak.” dedi.



İSTANBUL’UN YENİ MERKEZİ HIZLA YÜKSELİYOR

Vadistanbul’un 2014’ün Temmuz ayında teslim edilen 1.111 konutluk Teras etabında yaşam devam ederken; ofis, alışveriş caddesi, AVM ve otelden oluşan Bulvar etabında ise teslimler Haziran ayında başlayacak. AVM ise Ekim ayında faaliyete geçecek.



Ayazağa’nın dönüşümünde büyük bir role sahip Vadistanbul projesiyle, Maslak, Nişantaşı, İstiklal Caddesi gibi noktaların alternatifi olarak İstanbul’un yeni iş ve yaşam merkezi oluşturuluyor.



Vadistanbul tamamlandığında yaklaşık 30.000 kişinin çalışacağı ve 42.000 kişilik gündüz nüfusuyla yeni bir kent merkezi olacak. Vadistanbul; ofisleri, alışveriş caddesi, AVM’si, oteli ve tüm donatılarıyla yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye’deki odak noktası olacak.



ULUSLARARASI ÖDÜLLERLE TESCİLLİ DEV BİR PROJE

Mimarisinde, A.B.D.’nin dünyaca ünlü mimarlık ofislerinden SOM Architecture ve Türkiye’nin önde gelen ofislerinden İki Design Mimarlık’ın imzaları bulunan projenin, AVM konsept danışmanlığını ise dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Jones Lang LaSalle – JLL üstleniyor.



Bugüne dek Türk inşaat sektörünü uluslararası arenalarda temsil eden Vadistanbul, başarısını farklı alanlardaki ödüllerle pek çok kez tescilledi.



Toplam inşaat büyüklüğü ve 2,5 milyar USD’lik planlanan hasılatı ile Vadistanbul; İstanbul ve Türkiye’nin dünya gayrimenkul piyasasındaki imajına büyük katkı sağlıyor.



1 milyon 350 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Vadistanbul’un son konutlarının yer aldığı Park etabı, yeşille mavinin buluştuğu özel bir noktada konumlanıyor. Projeyi boydan boya kat eden Sadabad Vadisi’yle eşsiz bir donatıya sahip olan projede dere etrafında oluşturulacak yürüyüş yolları, kafeler ve restoranlarla benzersiz bir yaşam alanı sunulacak.



Vadistanbul Park’ın daire sahiplerine eşsiz proje donatıları ile birlikte birçok ayrıcalık da beraberinde sunuluyor. Bu ayrıcalıkların başında ise İstanbul’un yeni yaşam merkezi haline gelecek projenin tüm fonksiyonlarıyla hayata geçmiş ve renkli bir hayatının içinde yaşamaya başlayacak olmaları geliyor.



TÜRKİYE’NİN İLK ÖZEL METROSU İNŞA EDİLİYOR

Proje dahilinde Türkiye’nin ilk özel metrosu, 934 metrelik bir Havaray hattı olarak Vadistanbul’un yatırımcıları tarafından inşa edilecek ve bu Havaray hattı projeyi şehrin Metro ağına bağlayacak.



RAKAMLARLA VADİSTANBUL

424.000 m2 Arsa Alanı

1.350.000 m2 Toplam İnşaat Alanı

300.000 m2 Satılabilir Ofis Alanı

1.900 Konut

103.000 m2 Kiralanabilir AVM Alanı

760 m Alışveriş Caddesi

20.000 m2 Home Office

25.500 m2 5 Yıldızlı Otel

450.000 m2 Otopark Alanı

275 Mağaza

2.400 m Sadabad Vadisi





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