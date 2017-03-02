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Vadinin güzelleri rekabete hazır!

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers’ın satın aldığı Team Dignitas yeni kurdukları CS:GO kadın takımını açıkladı.

Hürriyet Haber
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Geçtiğimiz yıllarda Selfless Gaming için mücadele eden Emmalee “emuhleet” Garrido, Amanda “rain” Smith, Mounira “Goosebreeder” Dobie, Carolyn “artStar” Noquez ve Catherine “Cath” Leroux’u kadrosuna katan Team Dignitas, ilk performanslarını ise 2-3 Mart tarihlerinde Katowice’de gerçekleştirilen Intel Extreme Masters 2017’de gösterecek.

CS:GO’nun en bilinen kadın takımlarından biri de vadiye nam saldıktan sonra LGB bünyesine geçen ICY Phoenix. Kadronun en dikkat çeken oyuncusu ise başarılı oyunu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Aurora “aurora” Lyngdal’dan başkası değil.

Vadinin güzelleri rekabete hazır

Türkiye’de ise CS:GO arenasına dahil olan son takım ise Vixens CS:GO Ladies oldu. Gizem “Nutty” Tekin önderliğinde kurulan ekipte şu isimler yer alıyor. Gizem “Nutty” Tekin, İrem “mondE” Dündar, Hatice “h ^” Güzel, Ezgi “Lakki” Kılıç, Burçin “tiNy” Yelkenci… Yedekler Seren “Flux” Kosdemir, Seren “Serenity*” Tırlan.

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