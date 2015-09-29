Vade Farkı Ödemeden Ev Sahibi Olun

Yüksek faiz artışları ve kur dalgalanmalarının yaşandığı bugünlerde, TOYA’nın nostaljik faiz oranları ile ev sahibi olmak çok moda.



TOYA’nın hayatı kolaylaştıran fırsatları kapsamında, %25 peşin ödemelerde 50 ay boyunca vade farkı uygulanmıyor, banka kredili ödeme seçeneğinde ise sadece %5 peşinat ödeyerek 24 aya sıfır, 60 aya % 0,59 ve 120 aya % 0,79 faiz oranları ile yaşamına ve geleceğine yatırım yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.



Basın Ekspres Yolu’nda, E-5 ve TEM otoyollarının kesiştiği noktada yer alan TOYA MODA, Atatürk Havaalanı’na 3, Yeşilköy ve Ataköy’e 5, Bakırköy ve İDO İskelesine 10 dakika mesafede bulunuyor. Planlanan Ataköy-Basın Ekspres İkitelli Metrosu’na ise sadece yürüyerek ulaşmak mümkün.



Her biri balkon veya teraslı daireler, her daireye özel depo alanları ve kapalı otopark tahsisi; daire başına düşen 43 metre kare yeşil alan ve sosyal tesisi ile nefes aldıran yaşam alanları yaratan TOYA MODA’da, stüdyodan 3+1’e kadar toplam 426 daire, 36’ya yakın mağaza bulunuyor.



Yaşam alanlarını en verimli şekilde kullanan toplam 21 bin m² arazi üzerinde projelendirilen, home ofislerin ayrı bir blokta öngörüldüğü TOYA MODA’da, ortak alan çalışmalarından içmekan tasarımlarına kadar en ince detaylar Dice Kayek imzası taşıyor.



Yüzde 70 yeşil alanine bulunduğu sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için bir çok ihtiyacı karşılayacak TOYA MODA’da, sauna, buhar banyosu, açık ve kapalı yüzme havuzu, masa tenisi, fitness, kapalı basketbol salonu, hobi atölyeleri, squash, açık ve kapalı çocuk oyun alanları ve havuzu, yürüyüş yolları ile bir yaşam alanından fazlası sunuluyor.



Daha fazla bilgi almak için www.toyamoda.com