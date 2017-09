Vaclav Havel Ödülü, Burhan Sönmez’e verildi

Vaclav Havel Kütüphanesi Vakfı genel müdürü Pavla Niklova ödülü açıklarken "Vaclav Havel'in savunduğu demokratik değerler için korkusuzca ayağa kalkan Türkiye'nin en seçkin yazarlarından birine bu ödülü vermekten büyük onur duyuyoruz" dedi. Çek Cumhuriyeti’nin eski cumhurbaşkanı, sair ve oyun yazarı Vaclav Havel’in anısına verilen ödül için 28 Eylül'de New York Bohemian National Hall’de bir tören düzenlenecek.Vaclav Havel Ödülü, The New York Review of Books’un bas editörü Ian Buruma tarafından Burhan Sönmez'e takdim edilecek.

Burhan Sönmez’in çeviri hakları 25 dile satılan son romanı ‘İstanbul İstanbul’ geçen yıl ABD, İngiltere ve Hindistan’da İngilizce yayımlanmıştı.